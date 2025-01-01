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सिरसा। नगर परिषद के शहर में चार मुख्य डंपिंग पॉइंटों को खत्म करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी के संवाददाता ने वीरवार रात को इन पॉइंटों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि रात के समय फैक्टरियों का कचरा डंपिंग पॉइंटों पर डाला जा रहा है।कई स्थानों पर कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से गायब मिले। नगर परिषद ने दस दिन पहले गांव नटार सेकेंडरी पॉइंट शुरू करने के बाद इन चार मुख्य डंपिंग पॉइंटों को खत्म करने का दावा किया था। इन सभी पॉइंटों पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी।निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड डंपिंग पॉइंट पर एक कर्मचारी ड्यूटी पर मिला। हालांकि, सिरसा क्लब के सामने वाले पॉइंट से कर्मचारी गायब था। इस जगह पर बड़े स्तर पर फैक्टरियों का कचरा डाला जा रहा था।आम लोग भी यहां कचरा फेंक रहे थे। इस स्थान को कचरा मुक्त कर ग्रीन एरिया बनाया जाना था। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोग इसे फिर से डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं।वीरवार रात करीब साढ़े 8 बजे सिरसा क्लब के सामने दो युवक ई रिक्शा में कचरा लेकर आए। अंधेरे का फायदा उठाकर वे गेट खोलकर ई रिक्शा को अंदर ले गए। संवाददाता ने उनसे कचरा डालने से मना किया तो वे कुछ नहीं बोले। बाद में एक युवक ने बताया कि वे फैक्टरी से कचरा लाए थे।