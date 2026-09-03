Sirsa News: पेस्टीसाइड फर्म के पूर्व कर्मचारी ने माल व रकम हड़पी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच अधिखारी प्रगट सिंह के मुताबिक प्रवेश कुमार निवासी ऐलनाबाद ने रिपोर्ट में बताया कि धोलपालियां में उनकी पेस्टीसाइड एवं फर्टिलाइजर की फर्म है। वर्ष 2016 में कारोबार बढ़ने के कारण उन्होंने दिनेश कुमार निवासी 9 बीएनडब्ल्यू, तहसील सादुलशहर (श्रीगंगानगर) को नौकरी पर रखा था। वर्ष 2021 में एक मामले में न्यायिक हिरासत में जाने से पहले उन्होंने 26 जुलाई 2021 को दिनेश कुमार को मुख्त्यारे खास नियुक्त कर फर्म की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय फर्म का कारोबार करीब 1.01 करोड़ रुपये था। आरोप है कि दिनेश कुमार ने वर्ष 2023 में धोलपालियां में अपनी अलग फर्म मैसर्स किसान सेल्स एजेंसी शुरू कर ली। 30 जनवरी 2026 को जेल से रिहा होने के बाद जब प्रवेश कुमार अपनी फर्म पहुंचे तो दुकान लगभग खाली मिली। शिकायतकर्ता के मुताबिक फर्म का स्टॉक, नकदी, बैंक बैलेंस, उधारी की रकम, हस्ताक्षरशुदा चेकबुक, मोहर, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन मशीन आदि गायब थे। आरोप है कि कई ग्राहकों से फर्म की बकाया रकम भी दिनेश कुमार ने प्राप्त कर ली लेकिन फर्म के खाते में जमा नहीं करवाया।आर्थिक अपराध शाखा सिरसा की जांच में दिनेश कुमार व्यक्तिगत रूप से शामिल हुआ लेकिन आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत कर आरोपों पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। जांच में उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फर्म की सुपुर्द संपत्ति, माल और धनराशि के दुरुपयोग के प्रथम दृष्टया आरोप सामने आए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2023 में अलग फर्म स्थापित की थी। शिकायतकर्ता की फर्म के माल को उसमें स्थानांतरित किए जाने के संबंध में भी साक्ष्य मिले। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जीएसटी रिकॉर्ड, बैंक खाते, खरीद-बिक्री और स्टॉक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। ईओडब्ल्यू की जांच और पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बाद आरोप पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।