Sirsa News: इलैक्ट्रोहोम्योपैथी प्रशिक्षण में देशभर से जुटेंगे 150 से अधिक चिकित्सक

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हरियाणा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एसोसिएशन (ईडीएमए) के राज्य संयोजक डॉ. राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन दशकों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में चिकित्सा और शोध कार्य हो रहे हैं। रबिसन इंडिया इलैक्ट्रोहोम्यो फार्मा गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध करा रहा है। विज्ञापन

देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं। डॉ. राजेश कुमार के अनुसार, इस चिकित्सा पद्धति का विस्तार हो रहा है। संवाद हरियाणा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक एसोसिएशन (ईडीएमए) के राज्य संयोजक डॉ. राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन दशकों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में चिकित्सा और शोध कार्य हो रहे हैं। रबिसन इंडिया इलैक्ट्रोहोम्यो फार्मा गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध करा रहा है।देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं। डॉ. राजेश कुमार के अनुसार, इस चिकित्सा पद्धति का विस्तार हो रहा है। संवाद

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सिरसा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़े चिकित्सकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 27 सितंबर तक चंबा में आयोजित होगा। इसमें देशभर से करीब 150 से अधिक चिकित्सक शामिल होंगे। प्रशिक्षण में पद्धति के विभिन्न पहलुओं, विशेषताओं और उपचार पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी।