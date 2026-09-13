Sirsa News: बनवाला में घर घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ का आरोप, 13 पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बनवाला निवासी सुमित्रा ने पुलिस को बताया कि 4 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने बेटों हैप्पी व रजत तथा पुत्रवधू के साथ आंगन में बैठी थी। आरोप है कि इसी दौरान नरेंद्र, साहिल, बब्बू, साहिल, सोनू, विक्रम, राजू, भीम सिंह कड़वा निवासी खाई शेरगढ़ व 4-5 अन्य लोग वहां पहुंचे।शिकायत के अनुसार आरोपियों के पास पिस्तौल व धारदार हथियार थे। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर उसके और बेटे के साथ मारपीट की। घर का दरवाजा और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी। उसने घर में रखी नकदी व कुछ आभूषण ले जाने का भी आरोप लगाया है।जांच अधिकारी एएसआई संतोष ने बताया कि शिकायत पर नरेंद्र, साहिल, राजू, सोनू, साहिल, विक्रम, बबलू व भीम व 4-5 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद