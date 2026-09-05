फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Dispute over open gym in Panniwala Mota (Odhan) resolved; station installed.

Sirsa News: ओढां के पन्नीवाला मोटा में ओपन जिम विवाद सुलझा, स्टेशन स्थापित

Sat, 05 Sep 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 05 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Dispute over open gym in Panniwala Mota (Odhan) resolved; station installed.
जिम स्थापित करवाते कमेटी सदस्य।
ओढां। गांव पन्नीवाला मोटा में पिछले कुछ समय से चल रहा ओपन जिम विवाद अब समाप्त हो गया है। शुक्रवार शाम स्कूल के खेल परिसर में कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में जिम स्टेशन स्थापित कर दिए गए।
विज्ञापन

पूर्व पंचायत समिति सदस्य रेखा रानी ने खेल कोच अनिल कुमार पर जिम बेचने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद जिम बेचने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। कोच अनिल ने बताया कि जिम मरम्मत के लिए सिरसा की एक कंपनी को भेजा गया था। ग्रामीण स्तर पर एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जिम दोबारा स्थापित करवाने और गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी ली।
विज्ञापन

विवाद का समाधान
कमेटी ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अपने स्तर पर राशि का प्रबंध किया। यह राशि कंपनी को मरम्मत के लिए दी गई। जिम कंपनी के संचालक कुलदीप सुथार ने शुक्रवार शाम गांव पहुंचकर 7 खेल स्टेशन स्थापित किए। कमेटी सदस्यों ने पुष्टि की कि जिम बेचने की बात गलत थी। अब जिम दोबारा स्थापित हो गया है और गांव का विवाद निपट गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed