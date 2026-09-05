Sirsa News: ओढां के पन्नीवाला मोटा में ओपन जिम विवाद सुलझा, स्टेशन स्थापित
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 05 Sep 2026 11:37 PM IST
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ओढां। गांव पन्नीवाला मोटा में पिछले कुछ समय से चल रहा ओपन जिम विवाद अब समाप्त हो गया है। शुक्रवार शाम स्कूल के खेल परिसर में कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में जिम स्टेशन स्थापित कर दिए गए।
पूर्व पंचायत समिति सदस्य रेखा रानी ने खेल कोच अनिल कुमार पर जिम बेचने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद जिम बेचने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। कोच अनिल ने बताया कि जिम मरम्मत के लिए सिरसा की एक कंपनी को भेजा गया था। ग्रामीण स्तर पर एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जिम दोबारा स्थापित करवाने और गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी ली।
विवाद का समाधान
कमेटी ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अपने स्तर पर राशि का प्रबंध किया। यह राशि कंपनी को मरम्मत के लिए दी गई। जिम कंपनी के संचालक कुलदीप सुथार ने शुक्रवार शाम गांव पहुंचकर 7 खेल स्टेशन स्थापित किए। कमेटी सदस्यों ने पुष्टि की कि जिम बेचने की बात गलत थी। अब जिम दोबारा स्थापित हो गया है और गांव का विवाद निपट गया है।
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पूर्व पंचायत समिति सदस्य रेखा रानी ने खेल कोच अनिल कुमार पर जिम बेचने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद जिम बेचने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। कोच अनिल ने बताया कि जिम मरम्मत के लिए सिरसा की एक कंपनी को भेजा गया था। ग्रामीण स्तर पर एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जिम दोबारा स्थापित करवाने और गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी ली।
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विवाद का समाधान
कमेटी ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अपने स्तर पर राशि का प्रबंध किया। यह राशि कंपनी को मरम्मत के लिए दी गई। जिम कंपनी के संचालक कुलदीप सुथार ने शुक्रवार शाम गांव पहुंचकर 7 खेल स्टेशन स्थापित किए। कमेटी सदस्यों ने पुष्टि की कि जिम बेचने की बात गलत थी। अब जिम दोबारा स्थापित हो गया है और गांव का विवाद निपट गया है।
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