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Sirsa News: जेल में अनुशासन की टूटी डोर...बंदियों ने हंगामा कर दो वार्डरों से की हाथापाई, 6 पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 10 Sep 2026 10:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 10 Sep 2026 10:05 PM IST
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Discipline broke down in jail... Inmates created a ruckus and clashed with two wardens, an FIR filed against 6
सिरसा। जिला जेल में बंदियों की गिनती के दौरान हंगामा हो गया। कुछ बंदियों ने ड्यूटी पर तैनात दो जेल वार्डरों के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई की। आरोप है कि उन्होंने दोनों की वर्दी फाड़ने का भी प्रयास किया। अन्य कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों वार्डरों को छुड़ाया। जेल उप अधीक्षक राम कुमार की शिकायत पर हुडा चौकी पुलिस ने 6 बंदियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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जेल उप अधीक्षक ने बताया कि बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे बंदियों को बैरकों में भेजने के साथ उनकी गिनती की जा रही थी। इसी दौरान जेल वार्डर विनोद और दिलबाग सिंह के साथ कुछ बंदियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। दोनों कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बंदियों ने हाथापाई कर दी। हंगामा बढ़ने पर ड्यूटी पर मौजूद अन्य वार्डर मौके पर पहुंचे और दोनों कर्मचारियों को छुड़ाया।
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जेल कर्मचारियों ने मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया और बंदियों को बैरकों में भेज दिया। पुलिस ने जेल कर्मचारियों से हाथापाई, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जेल नियमों के उल्लंघन के आरोप में बंदी पवन कुमार, जगजीत सिंह, मंगा सिंह, बलजीत सिंह, अर्जुन और अमनप्रीत को नामजद किया है।
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