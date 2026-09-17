Sirsa News: राज्यस्तरीय खेलों में बेटियों का दम...बास्केटबाल में सिरसा ने भिवानी को 18-7 और करनाल को 22-4 से हराया

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बास्केटबाल अंडर-14 में झज्जर ने कैथल को 40-2, सिरसा ने भिवानी को 18-7, जींद ने गुरुग्राम को 20-7 और पानीपत ने रोहतक को 16-2 से हराया। अंडर-17 में जींद ने रोहतक को 35-20, सिरसा ने करनाल को 22-4, फरीदाबाद ने कैथल को 34-9, सोनीपत ने अंबाला को 34-4 और झज्जर ने कुरुक्षेत्र को 59-35 से शिकस्त दी।अंडर-19 में सोनीपत ने अंबाला को 22-3, हिसार ने पंचकूला को 23-14, रोहतक ने गुरुग्राम को 28-18 और फरीदाबाद ने यमुनानगर को 12-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। बास्केटबाल अंडर-14 में 21, अंडर-17 में 22 और अंडर-19 में 21 टीमें मैदान में हैं।हॉकी अंडर-17 में हिसार ने जींद को 4-0, कुरुक्षेत्र ने करनाल को 1-0, सोनीपत ने भिवानी को 4-0 और हिसार ने कुरुक्षेत्र को 4-1 से हराया। अंडर-14 में हिसार ने कुरुक्षेत्र को 4-2, अंबाला ने फतेहाबाद को 4-3 और सिरसा ने भिवानी को 1-0 से मात दी। जीवननगर में हॉकी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दम लगाया।प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की तेज रफ्तार, सटीक पासिंग और गोल के लिए संघर्ष ने माहौल को उत्साह से भर दिया। दोनों खेलों में टीमों ने रणनीति के साथ प्रदर्शन किया। कई मुकाबलों में अंतर कम रहा जिससे अंतिम क्षणों तक रोमांच बना रहा। अब अगले दौर में पहुंची टीमें खिताब के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी।