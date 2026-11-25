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एक गांव की 19 वर्षीय युवती 20 नवंबर को सुबह करीब साढ़े नौ बजे कंप्यूटर सेंटर जाने के लिए घर से निकली थी। वह शाम तक नहीं लौटी। उसके पिता ने चौपटा थाना पुलिस को शिकायत दी है।उन्होंने बताया कि युवती रोजाना दोपहर बाद घर लौट आती थी। देर रात तक इंतजार करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। जांच अधिकारी सूबे सिंह ने बताया कि युवती की तलाश की जा रही है।दूसरे मामले में, एक गांव की 32 वर्षीय विवाहिता 22 नवंबर को घर पर नहीं मिली। उसके पति ने रानियां थाना पुलिस को शिकायत दी है। पति सुबह करीब नौ बजे काम पर गया था और दोपहर करीब दो बजे लौटा तो पत्नी नहीं थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला।पति को जानकारी मिली है कि गांव संतनगर का एक व्यक्ति उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया है। जांच अधिकारी मंजू बाला ने जल्द ही महिला को ढूंढने का आश्वासन दिया है। संवाद