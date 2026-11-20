विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डबवाली। उपमंडल के गांव पन्नीवाला रूलदू में दो परिवारों के बीच आपसी विवाद हो गया। इस विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पर ईंट-पत्थरों से हमला किया। हमले में तीन लोग घायल हो गए।घायलों में अमृतपाल की हालत गंभीर है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा रेफर किया गया है। अमृतपाल ने बताया कि मंगलवार रात अवतार सिंह दीवार फांदकर उनके घर में घुस आया था। परिजनों की आहट पर वह गेट से बाहर भाग गया।अमृतपाल के अनुसार, बुधवार को उसने अवतार सिंह से एक तेजधार हथियार छीन लिया था। इसी बात से नाराज होकर अवतार सिंह अपने साथियों के साथ अमृतपाल के घर पहुंचा। उसने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया।हमले में अमृतपाल, नायब सिंह और ज्ञानी सिंह घायल हुए। अमृतपाल की आंख पर पत्थर लगा जबकि नायब सिंह के सीने पर चोट आई। ज्ञानी सिंह को भी चोटें लगीं।आरोपी मौके से भाग निकले। घायलों को उपचार के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अमृतपाल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिरसा रेफर किया गया। जांच अधिकारी सचिव कुमार ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।