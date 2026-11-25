Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 25 Nov 2026 11:29 PM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शैक्षणिक
कौशल विकास शिविर : रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सोना-चांदी
सोना : 1,21,140
चांदी 1,41,760
विज्ञापन
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शैक्षणिक
कौशल विकास शिविर : रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर सुबह 9 बजे।
समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
सोना-चांदी
सोना : 1,21,140
चांदी 1,41,760