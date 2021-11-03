Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 14 Nov 2026 12:17 AM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
रक्तदान
झूथरा धर्मशाला : झूथरा धर्मशाला में संस्था समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट का रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
रक्तदान
झूथरा धर्मशाला : झूथरा धर्मशाला में संस्था समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट का रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।