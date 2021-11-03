Sirsa News: जेजेपी ने महेंद्रगढ़ रैली की तैयारियां तेज, अजय-दुष्यंत करेंगे दौरे

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- 14 नवंबर से शुरू होंगे जिलावार कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा भी रहेंगे साथसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जननायक जनता पार्टी ने 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली स्थापना दिवस रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा रैली को सफल बनाने के लिए जिलावार कार्यक्रम करेंगे।इन कार्यक्रमों के माध्यम से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रैली का न्योता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें तैयारियों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। जेजेपी के जिला प्रवक्ता अमर सिंह ज्यानी ने बताया कि पार्टी नेताओं का यह दौरा 14 नवंबर से शुरू होगा।युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वे गांवों और शहरों में लोगों से रूबरू होकर रैली का निमंत्रण दे रहे हैं।जिलावार कार्यक्रमों का विवरणपार्टी नेताओं का दौरा 14 नवंबर को पानीपत और सोनीपत से शुरू होगा। 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र, 17 नवंबर को पंचकूला और यमुनानगर में बैठकें होंगी। 18 नवंबर को फरीदाबाद, नूंह, 19 नवंबर को भिवानी, चरखी दादरी में कार्यक्रम तय हैं। 20 नवंबर को रोहतक, हांसी, 21 नवंबर को फतेहाबाद तथा 22 नवंबर को झज्जर, गुरुग्राम में दौरे होंगे। 24 नवंबर को रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, 25 नवंबर को कैथल और 28 नवंबर को पलवल जिले में भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।