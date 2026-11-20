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प्रशिक्षण : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।

धार्मिक

हवन यज्ञ : प्राचीन श्री श्याम मंदिर के 63वें कार्तिक महोत्सव पर हवन यज्ञ सुबह 8 बजे।

एकादशी महोत्सव : श्री खाटू श्याम धाम में कार्तिक सुदी एकादशी महोत्सव सुबह 10 बजे।

भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।

स्वास्थ्य

निरीक्षण : नागरिक अस्पताल में एनक्वास टीम का दौरा सुबह 10 बजे।

राजनीतिक

बैठक : रेस्ट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सुबह 11 बजे।

शैक्षणिक