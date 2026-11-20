Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 20 Nov 2026 11:13 PM IST
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शैक्षणिक
प्रशिक्षण : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
हवन यज्ञ : प्राचीन श्री श्याम मंदिर के 63वें कार्तिक महोत्सव पर हवन यज्ञ सुबह 8 बजे।
एकादशी महोत्सव : श्री खाटू श्याम धाम में कार्तिक सुदी एकादशी महोत्सव सुबह 10 बजे।
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।
स्वास्थ्य
निरीक्षण : नागरिक अस्पताल में एनक्वास टीम का दौरा सुबह 10 बजे।
राजनीतिक
बैठक : रेस्ट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सुबह 11 बजे।
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प्रशिक्षण : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।
धार्मिक
हवन यज्ञ : प्राचीन श्री श्याम मंदिर के 63वें कार्तिक महोत्सव पर हवन यज्ञ सुबह 8 बजे।
एकादशी महोत्सव : श्री खाटू श्याम धाम में कार्तिक सुदी एकादशी महोत्सव सुबह 10 बजे।
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।
स्वास्थ्य
निरीक्षण : नागरिक अस्पताल में एनक्वास टीम का दौरा सुबह 10 बजे।
राजनीतिक
बैठक : रेस्ट हाउस में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सुबह 11 बजे।