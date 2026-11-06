Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:54 PM IST
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योग
नेहरू पार्क : जनता भवन रोड स्थित नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
प्रतियोगिता : भगत सिंह स्टेडियम में योग प्रतियोगिता सुबह आठ बजे।
दिवाली मेला
श्रीमत सिटी सेंटर : श्रीमत सिटी सेंटर में दीपावली मेला सुबह 10 बजे।
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नेहरू पार्क : जनता भवन रोड स्थित नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
प्रतियोगिता : भगत सिंह स्टेडियम में योग प्रतियोगिता सुबह आठ बजे।
दिवाली मेला
श्रीमत सिटी सेंटर : श्रीमत सिटी सेंटर में दीपावली मेला सुबह 10 बजे।