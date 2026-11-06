Sirsa News: सिटी में आज

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नेहरू पार्क : जनता भवन रोड स्थित नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।

प्रतियोगिता : भगत सिंह स्टेडियम में योग प्रतियोगिता सुबह आठ बजे।

दिवाली मेला

श्रीमत सिटी सेंटर : श्रीमत सिटी सेंटर में दीपावली मेला सुबह 10 बजे।

योग