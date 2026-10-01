Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 01 Oct 2026 11:13 PM IST
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प्रदर्शन
वीटा मिल्क प्लांट : वीटा मिल्क प्लांट पर पशुपालकों व किसानों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
आयोजन
गांधी जयंती : गांधी पार्क में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
धार्मिक
कथा : अनाज मंडी में कथा दोपहर 2 बजे।
विज्ञापन
वीटा मिल्क प्लांट : वीटा मिल्क प्लांट पर पशुपालकों व किसानों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे।
आयोजन
गांधी जयंती : गांधी पार्क में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
धार्मिक
कथा : अनाज मंडी में कथा दोपहर 2 बजे।