Sirsa News: भारत सरकार लिखी बोलेरो का कटा 15 हजार का चालान, पुलिस ने गाड़ी से ब्लैक फिल्म उतरवाई, लाल प्लेट कब्जे में ली

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जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर को सिरसा ट्रैफिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान भारत सरकार लिखी बोलेरो को रुकवाया गया। गाड़ी पर ब्लैक फिल्म लगी थी। पुलिस ने चालक से वाहन के दस्तावेज और भारत सरकार लिखने की अनुमति मांगी।जांच में सामने आया कि रेलवे विभाग के एक अधिकारी ने गाड़ी लीज पर ले रखी थी। हालांकि जांच के समय अधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं था। पुलिस के अनुसार चालक बनियान और चप्पल पहने हुए था। चालक अनुमति संबंधी दस्तावेज और ब्लैक फिल्म लगाने की अनुमति नहीं दिखा सका। नियमों के उल्लंघन पर 15 हजार रुपये का चालान काटा गया।