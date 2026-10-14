Sirsa News: बिना नंबर प्लेट वाली बाइक की टक्कर से बुजुर्ग घायल

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सेक्टर-20 हुडा निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर को शाम करीब छह बजे वह अपनी पोती को स्केटिंग के लिए जेजी कॉलेज के सामने छोड़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान वैदवाला रोड पार करते समय दो युवकों की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। विज्ञापन

हादसे में उन्हें चोटें आईं। सूचना मिलने पर उनका बेटा सुनील कुमार मौके पर पहुंचा और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच अधिकारी रमनदीप कौर ने बताया कि सिविल लाइन थाना में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद सेक्टर-20 हुडा निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्टूबर को शाम करीब छह बजे वह अपनी पोती को स्केटिंग के लिए जेजी कॉलेज के सामने छोड़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान वैदवाला रोड पार करते समय दो युवकों की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।हादसे में उन्हें चोटें आईं। सूचना मिलने पर उनका बेटा सुनील कुमार मौके पर पहुंचा और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच अधिकारी रमनदीप कौर ने बताया कि सिविल लाइन थाना में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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सिरसा। हुडा स्थित जेजी कॉलेज के सामने वैदवाला रोड क्रॉस करते समय बिना नंबर प्लेट वाली बाइक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 78 वर्षीय राजेंद्र सिंह घायल हो गए। उनकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।