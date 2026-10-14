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Sirsa News: चालान कटने पर हंगामा, आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर से अभद्रता पर सात पर प्राथमिकी दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 14 Oct 2026 10:48 PM IST
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Fuss over a challan, FIR filed under Section 7 for misbehaving with the inspector at RTO office
सिरसा। एमआईटीसी कॉलोनी के पास स्थित आरटीओ ऑफिस में चालान काटने के मामले को लेकर एक युवक व उसके साथियों ने हंगामा किया। आरोप है कि इस दौरान इंस्पेक्टर मदन लाल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक नामजद समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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इंस्पेक्टर मदन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 सितंबर को वह कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एमसी कॉलोनी निवासी मनजीत अपने पांच-छह साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि चालान काटने पर सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे कार्यालय में सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ।
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जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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