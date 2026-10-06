Sirsa News: नशे की तोड़ीं बेड़ियां, उपचार बना उम्मीद का सहारा, डबवाली के नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति कैंप में 225 लोगों का स्वास्थ्य जांचा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अस्पताल के एएसएमओ डॉ. हरसिमरन सिंह ने बताया कि हर मंगलवार और शुक्रवार को नशा मुक्ति कैंप लगाया जाता है। यहां मरीजों की जांच के साथ काउंसिलिंग भी होती है। पुलिस की नशा मुक्ति टीम भी सहयोग कर रही है।उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र की ओपीडी में हर सप्ताह 200 से अधिक लोग उपचार और परामर्श के लिए पहुंचते हैं। जांच के दौरान प्रत्येक सप्ताह करीब एक-दो एचआईवी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इनमें एक-दूसरे की इस्तेमाल की हुई सिरिंज लगाने से संक्रमण फैलने की बात सामने आ रही है।कैंप में डॉ. हरसिमरन सिंह ने युवाओं से व्यक्तिगत बातचीत की। उन्होंने नशे की शुरुआत, मौजूदा परेशानियों और सामान्य जीवन में लौटने की इच्छा के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि नशे का असर व्यक्ति के साथ परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इससे बाहर निकलने के लिए इच्छाशक्ति के साथ परिवार का सहयोग जरूरी है। उन्होंने नशे से प्रभावित लोगों और परिजनों से समय रहते अस्पताल पहुंचने की अपील की। नियमित उपचार, काउंसिलिंग और सहयोग से सामान्य जीवन की ओर लौटना संभव है।