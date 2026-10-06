Sirsa News: बेसहारा पशु आने से पेड़ से टकराई पिकअप गाड़ी, दो युवकों की मौत

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हादसे के समय दोनों मोगा से अबोहर की ओर दूध, दही और पनीर की सप्लाई देने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जोगेवाला के समीप अचानक सड़क पर बेसहारा पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। पिकअप सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे की सूचना के बाद एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपमंडल नागरिक अस्पताल डबवाली ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।दूध-दही और पनीर की सप्लाई करते थेजांच अधिकारी एएसआई सुखदर्शन सिंह ने बताया कि गुरविंदर सिंह के पिता बलविंदर सिंह ने बयान में बताया कि दोनों युवक मोगा स्थित रिजक्क फूड नामक दुग्ध निर्माण डेयरी में चालक के तौर पर कार्यरत थे। वे पिकअप से विभिन्न क्षेत्रों में दूध, दही, पनीर की सप्लाई करते थे।डेयरी संचालक कैलाश चौहान और सुनील कुमार के अनुसार दोनों सोमवार रात करीब 11:50 बजे मोगा से निकले थे। विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते हुए वे रामा पहुंचे। इसके बाद उन्हें देसूजोधा और डबवाली होते हुए अबोहर जाना था। जोगेवाला के पास हादसा हो गया।