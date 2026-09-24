Sirsa News: सड़कों की बदहाली से कारोबार की राह थमी, व्यापारी आंदोलन को तैयार, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत टूटी सड़कों से कारोबार प्रभावित, नगर परिषद को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

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हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने कहा कि हिसारिया बाजार के दुकानदार करीब डेढ़ वर्ष से टूटी सड़क की परेशानी झेल रहे हैं। पुरानी सब्जी मंडी, रोड़ी बाजार, हिसारिया बाजार, सिटी थाना रोड और आसपास की गलियों में सड़कें तोड़े जाने से दुकानों तक ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है।उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन नजदीक है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे व्यापारी इस सीजन से कारोबार में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति परेशानी बढ़ा रही है। प्रशासन और नगर परिषद को समस्या का गंभीरता से समाधान करना चाहिए। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापारी आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे।व्यापारियों ने आमजन से समस्या के समाधान में सहयोग की अपील की। बैठक में शहरी अध्यक्ष कीर्ति गर्ग, जिला उपप्रधान अंजनी कनोडिया और जिला महासचिव सुरेश गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर हिसारिया बाजार के नवनियुक्त प्रधान संदीप बड़वावाला, रमेश कुमार, पवन तेलंगा, अनिल सोनी, सुरेंद्र कक्कड़, रमेश कनोडिया, राजेंद्र अनेजा, संदीप राजपूत, संजय बंसल, साजन कुमार, अभिषेक मौजूद रहे।