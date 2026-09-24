फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Business comes to a halt due to bad roads, traders ready to protest, business affected by broken roads under the stormwater project, one-week ultimatum given to the municipal council

Sirsa News: सड़कों की बदहाली से कारोबार की राह थमी, व्यापारी आंदोलन को तैयार, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत टूटी सड़कों से कारोबार प्रभावित, नगर परिषद को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
विज्ञापन
Business comes to a halt due to bad roads, traders ready to protest, business affected by broken roads under the stormwater project, one-week ultimatum given to the municipal council
सिरसा। नगर परिषद स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत तोड़ी गई सड़कों की हालत को लेकर व्यापारियों में रोष है। वीरवार को हिसारिया बाजार स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में व्यापार मंडल पदाधिकारियों और दुकानदारों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया कि एक सप्ताह में सड़कें दुरुस्त नहीं हुईं तो व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन शुरू करेंगे।
विज्ञापन

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने कहा कि हिसारिया बाजार के दुकानदार करीब डेढ़ वर्ष से टूटी सड़क की परेशानी झेल रहे हैं। पुरानी सब्जी मंडी, रोड़ी बाजार, हिसारिया बाजार, सिटी थाना रोड और आसपास की गलियों में सड़कें तोड़े जाने से दुकानों तक ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन नजदीक है। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे व्यापारी इस सीजन से कारोबार में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति परेशानी बढ़ा रही है। प्रशासन और नगर परिषद को समस्या का गंभीरता से समाधान करना चाहिए। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापारी आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यापारियों ने आमजन से समस्या के समाधान में सहयोग की अपील की। बैठक में शहरी अध्यक्ष कीर्ति गर्ग, जिला उपप्रधान अंजनी कनोडिया और जिला महासचिव सुरेश गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर हिसारिया बाजार के नवनियुक्त प्रधान संदीप बड़वावाला, रमेश कुमार, पवन तेलंगा, अनिल सोनी, सुरेंद्र कक्कड़, रमेश कनोडिया, राजेंद्र अनेजा, संदीप राजपूत, संजय बंसल, साजन कुमार, अभिषेक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed