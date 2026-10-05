Sirsa News: खोखर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा की जांघ में मारीं दो गोलियां, 20 दिन पहले परिवार में हो चुकी हत्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार करीब 36 वर्षीय गुरमीत सिंह अपने परिवार के साथ घर पर था। इसी दौरान तजिंद्र सिंह साथियों के साथ घर में घुस आया। आरोप है कि उसने गुरमीत सिंह के करीब 12 वर्षीय बेटे को जान से मारने का प्रयास किया। गुरमीत सिंह ने तजिंद्र सिंह को पकड़ लिया और बेटे को मौके से भगा दिया। इसी दौरान तजिंद्र सिंह ने चाचा गुरमीत सिंह की जांघ पर दो गोलियां मार दीं और फरार हो गया।परिजन घायल गुरमीत सिंह को कालांवाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। गंभीर हालत में उसे सिरसा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरमीत सिंह और तजिंद्र सिंह के मकान एक ही गली में पास-पास हैं।इसी परिवार में जमीन के विवाद में 15 सितंबर को जसवंत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। जसवंत सिंह घायल गुरमीत सिंह के दादा भाई के परिवार में भतीजा लगता था। आरोपी तजिंद्र सिंह का वह सगा चाचा और मौसी का बेटा था। हत्या के बाद जसवंत सिंह की पत्नी जशनप्रीत कौर ने मृतक के पिता जलविंद्र सिंह, मां बिंदर कौर, बहन गुरजिंद्र कौर, जीजा गुरजंट सिंह समेत तीन-चार अन्य पर हत्या के आरोप लगाए थे।जांच अधिकारी देवीलाल ने बताया कि जमीन के विवाद के चलते गांव खोखर में एक व्यक्ति को गोली लगी है। घटना के बाद पुलिस टीमें मौके पर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।