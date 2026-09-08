Sirsa News: सिरसा पुलिस ने छह युवकों से 34 ग्राम हेरोइन बरामद की

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि सोमवार को सीआईए ऐलनाबाद की टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने लाल बत्ती चौक सिरसा क्षेत्र से स्कूटी सवार रजत कुमार को आठ ग्राम हेरोइन सहित पकड़ा। इसी सीआईए की दूसरी टीम ने अग्रसेन कॉलोनी से ईशु कुमार को सात ग्राम 70 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तीसरी टीम ने चोपड़ा वाली गली सिरसा से अर्शदीप सिंह को सात ग्राम 41 मिलीग्राम हेरोइन सहित दबोचा।जेजे कॉलोनी चौकी पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया सिरसा से दिनेश उर्फ हनी सिंह को छह ग्राम 91 मिलीग्राम हेरोइन सहित काबू किया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर बेगू से दो बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से छह ग्राम 84 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।पूछताछ में आरोपियों ने हेरोइन सप्लायर के बारे में जानकारी दी है। पुलिस जल्द ही सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लेगी। मंगलवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।