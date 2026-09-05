Sirsa News: गोगामेड़ी में भादो मास का मेला परवान पर, 3 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई धोक

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चोपटा। हरियाणा सीमा से सटे राजस्थान के पवित्र स्थल गोगामेड़ी में भादो मास का मेला परवान पर है, जहां गोगा नवमी पर करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने गोगाजी की समाधि पर नमन किया। गर्मी और उमस के बावजूद लाखों लोगों ने श्रद्धा से धोक लगाई। गोगाजी मंदिर में धोक लगाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी थीं जिनमें उत्तर प्रदेश से पीले वस्त्रधारी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी। श्रद्धालु गोगाजी के जयकारों के साथ हाथों में निशान व ध्वजा लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है जहां हिंदू गोगाजी को वीर और मुसलमान पीर के रूप में पूजते हैं। गोगाजी की समाधि उनके मस्जिदनुमा मंदिर में अश्वारोही मूर्ति के साथ स्थित है।