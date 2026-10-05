Sirsa News: सड़क के बीच पड़ीं ईंटों से बिगड़ा संतुलन, पेड़ से टकराई कार, एक की मौत, तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 05 Oct 2026 10:41 PM IST
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डबवाली। गांव बिज्जुवाली के पास सोमवार सुबह सड़क पर पड़ी ईंटों के कारण एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में ऐलनाबाद निवासी आनंद कुमार (35) की मौत हो गई जबकि उनके तीन साथी पवन कुमार, गौतम और दिनेश घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि आनंद कुमार अपने दोस्तों के साथ बठिंडा से ऐलनाबाद लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार कार आनंद कुमार चला रहे थे। बिज्जुवाली गांव के पास कार के टायर सड़क पर पड़ी ईंटों पर चढ़ गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से टकराकर झाड़ियों में जा फंसी।
राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर कार के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद उपमंडल नागरिक अस्पताल डबवाली ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद आनंद कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पवन कुमार, गौतम और दिनेश का उपचार चल रहा है।
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जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि मृतक के ममेरे भाई विशाल के बयान के अनुसार आनंद कुमार ऐलनाबाद में किराने की दुकान चलाता था। चारों दोस्त निजी काम से बठिंडा गए थे। पुलिस ने परिजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि आनंद कुमार अपने दोस्तों के साथ बठिंडा से ऐलनाबाद लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार कार आनंद कुमार चला रहे थे। बिज्जुवाली गांव के पास कार के टायर सड़क पर पड़ी ईंटों पर चढ़ गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से टकराकर झाड़ियों में जा फंसी।
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राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर कार के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद उपमंडल नागरिक अस्पताल डबवाली ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद आनंद कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पवन कुमार, गौतम और दिनेश का उपचार चल रहा है।
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जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि मृतक के ममेरे भाई विशाल के बयान के अनुसार आनंद कुमार ऐलनाबाद में किराने की दुकान चलाता था। चारों दोस्त निजी काम से बठिंडा गए थे। पुलिस ने परिजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।