Sirsa News: 21 गोशालाओं को लाखों रुपये की अनुदान राशि के चेक वितरित

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- भाजपा जिलाध्यक्ष यतींद्र सिंह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता, गोवंश संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया जोरफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। गांव केलनिया स्थित नंदीशाला में गोसेवा एवं गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा गोसेवा आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।उन्होंने सिरसा हलके की 21 गोशालाओं एवं नंदीशालाओं को लाखों रुपये की अनुदान राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष यतींद्र सिंह ने की।कार्यक्रम में रामचंद्र कंबोज ने कहा कि गोवंश का संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के साथ गोशालाओं एवं नंदीशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।गोसेवा आयोग का उद्देश्य संस्थाओं को आर्थिक एवं व्यवस्थागत सहयोग उपलब्ध करवाकर गोवंश के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नंदीशालाओं में चारा, पानी, शेड, चिकित्सा और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।अनुदान राशि मिलने से संस्थाओं के संचालन में मदद मिलेगी और गोवंश की देखभाल के कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने गोसेवा में जुटे संचालकों और सेवाभावी लोगों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग से ही संरक्षण अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाया जा सकता है।भाजपा जिलाध्यक्ष यतींद्र सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। गोसेवा और गोवंश संरक्षण हमारी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा हैं। बेसहारा गोवंश को आश्रय देकर उनकी देखभाल करना सराहनीय सामाजिक कार्य है।समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस पुनीत कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना चाहिए। इससे पहले नंदीशाला कमेटी के प्रधान सुशील कंदोई ने कमेटी की ओर से अध्यक्ष रामचंद्र कंबोज व अन्य अतिथियों को पटका पहनाकर स्वागत किया।मंच संचालन अश्वनी बंसल ने किया। इस अवसर पर नंदीशाला कमेटी के उपप्रधान सुधीर ललित, सचिव मनोज बंसल, कोषाध्यक्ष महेंद्र बनीवाला, स्व. पवन बंसल के सुपुत्र मनोज बंसल व कमल बंसल आदि मौजूद रहे। इस दौरान नंदीशालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।इन 21 संस्थाओं को मिले अनुदान राशि के चेकश्री स्वामी लक्ष्येश्वर आश्रम गोसेवा सदन फूलकां : 12,70,229 रुपयेश्री वासुदेव कृष्ण गोशाला डिंग : 21,95,387 रुपयेश्री कृष्ण गोशाला शेरपुरा : 15,35,642 रुपयेश्री कृष्ण परनामी गोशाला कंवरपुरा : 13,36,996 रुपयेश्री गिरधर गोपाल गोशाला धिंगतानियां : 4,52,471 रुपयेचौ. देवीलाल गोशाला खाजाखेड़ा : 23,45,674 रुपयेश्री केशव गोशाला अलीमोहम्मद : 14,14,247 रुपयेश्री गोशाला सिरसा : 66,46,905 रुपयेश्री राधा कृष्ण गोसेवा सदन रामनगरिया : 10,18,059 रुपयेश्री कृष्ण प्रणामी गोशाला नहराना : 5,08,754 रुपयेश्री श्याम गोरक्षा दल मेमोरियल ट्रस्ट सिरसा : 7,15,124 रुपयेश्री कृष्ण गोशाला जोधकां : 9,17,081 रुपयेश्री कृष्ण परनामी गोशाला एवं नंदीशाला नटार : 2,90,795 रुपयेश्री किशोरी गोशाला सेवा समिति मोडियाखेड़ा : 2,22,925 रुपयेश्री कृष्ण परनामी गोशाला चौबुर्जा : 2,07,474 रुपयेश्री गोसेवा संघ नटार रोड : 2,43,341 रुपयेश्री कृष्ण परनामी नंदीशाला शाहपुर बेगू : 4,59,092 रुपयेश्री नंदी गोशाला रंगड़ीखेड़ा : 2,81,967 रुपयेनंदीशाला केलनिया : 12,50,916 रुपयेश्री पंचमुखी बालाजी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा : 2,46,100 रुपयेश्री राधा कृष्ण गोशाला कर्मगढ़ : 3,98,947 रुपये