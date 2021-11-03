Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   again verification of sdd list

Sirsa News: एएसडीडी सूची में शामिल 96,848 मतदाताओं का होगा दोबारा सत्यापन

Thu, 12 Nov 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 12 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
again verification of sdd list
- बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे संपर्क, गणना प्रपत्र और घोषणा पत्र भरवाकर जुड़वाएंगे नाम
विज्ञापन

- सिरसा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 47,697 मतदाता एएसडीडी सूची में शामिल

फोटो -- 14

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित दोहरा नाम और मृत) सूची में शामिल 96,848 मतदाताओं का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। अनुपस्थित, स्थान बदलने, मृत या दोहरे नाम वाले मतदाता अपना नाम दोबारा जुड़वा सकेंगे।
इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी।
विज्ञापन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुए हैं, वे गणना प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। निर्धारित घोषणापत्र के साथ वे अपना नाम पुनः दर्ज करवा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 96,848 मतदाता एएसडीडी सूची में शामिल हैं। इनमें कालांवाली के 10,303, डबवाली के 18,852 और रानियां के 12,058 मतदाता हैं। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 47,697 मतदाता इस सूची में हैं।
ऐलनाबाद में 7,938 मतदाता शामिल हैं। सभी बूथ लेवल अधिकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के समन्वय से मतदाताओं के घर पहुंचेंगे। वे पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और उपलब्ध संपर्क माध्यमों से भी जानकारी जुटाएंगे।
पात्र मतदाताओं से गणना प्रपत्र और घोषणापत्र भरवाकर नाम शामिल करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
घोषणापत्र जमा करने के नियम
जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, उन्हें पूर्ण विवरण और हस्ताक्षर के साथ गणना प्रपत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही अनुलग्नक-बी में निर्धारित घोषणापत्र भी बीएलओ के पास जमा करवाना होगा। घोषणापत्र में पहले गणना प्रपत्र जमा नहीं करवा पाने का कारण भी बताना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों।
हरियाणा में पता बदलने के नियम
उपायुक्त ने बताया कि जिन मतदाताओं ने हरियाणा राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदला है, उन्हें फार्म-8 जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मतदाता नए पते और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देते हुए गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसके साथ अनुलग्नक-सी में निर्धारित घोषणापत्र और पते का प्रमाण भी देना होगा। यह दस्तावेज संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के पास जमा किए जा सकते हैं।


प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने की अपील
जिन मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही फार्म-6 जमा करवा दिया है, उन्हें दोबारा गणना प्रपत्र और घोषणापत्र देने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आमजन को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने की अपील की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। अधिक जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कुलदीप, हंसराज सामा, विजय कुमार, प्रेम राठी, तरुण, अनिल कुमार, बलबीर कौर और रामधन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed