Sirsa News: 9 अक्तूबर को धूमधाम से मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जयंती

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। श्री अग्रवाल पार्क ट्रस्ट और अग्रोहा विकास ट्रस्ट सिरसा की संयुक्त बैठक सोमवार को सिरसा क्लब में हुई। इसमें 9 अक्तूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह भव्य स्तर पर मनाने की रूपरेखा तय की गई।अग्रवाल समाज के जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए श्री अग्रवाल सेवा सदन में जरूरतमंद कन्याओं के निशुल्क विवाह का भी निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान पुरुषोत्तम गोयल, उपप्रधान कीर्ति गर्ग, शहरी प्रधान अनिल सराफ और प्रदेशाध्यक्ष अंजनी कनोडिया ने की।जयंती समारोह जनता भवन रोड स्थित श्री अग्रवाल पार्क में आयोजित होगा। सुबह 10:15 बजे महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। इसके बाद 10:30 बजे ध्वजारोहण और 11 बजे महाआरती की जाएगी। दोपहर 12 बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है।सम्मान और सेवा कार्यसमारोह में अग्रवाल समाज के 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 मेधावी विद्यार्थियों को भी विशेष सम्मान मिलेगा। जयंती समारोह की व्यवस्थाओं के लिए भीम सिंगला, कीर्ति गर्ग, प्रवीण महिपाल, राम कृष्ण गोयल, भारत गोयल, पवन गुप्ता, आकाश चाचाण और नरेश जिंदल को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया। बैठक में संजय गर्ग, अजय जैन, सुनील जिंदल सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।