फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   adhati association demand not to buy crops less than msp

Sirsa News: एमएसपी से कम भाव पर फसल खरीद रोकने की मांग

Tue, 15 Sep 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 15 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
adhati association demand not to buy crops less than msp
कालांवाली। किसानों की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मार्केट कमेटी चेयरमैन सतपाल शर्म
आढ़ती एसोसिएशन ने मार्केट कमेटी चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन, किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाने की उठाई आवाज
विज्ञापन

फोटो - 15

आढ़ती एसोसिएशन ने एमएसपी से कम भाव पर फसल खरीद रोकने की मांग की, ज्ञापन सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
कालांवाली। आढ़ती एसोसिएशन कालांवाली के सदस्यों ने मंगलवार को मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतपाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव के नाम था। आढ़तियों ने किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव पर खरीदे जाने पर चिंता जताई।
उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों की उपज की खरीद निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने की अपील की गई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतपाल शर्मा ने आढ़तियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विज्ञापन

आढ़ती प्रधान प्रदीप जैन, शहरी प्रधान महेश गोयल झोरड़, बिट्टू असीर, अमन जैन, सुरेंद्र कुमार और सुखराम सहित अन्य आढ़तियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हालांकि, कई बार किसानों को उनकी उपज का उचित भाव नहीं मिल पाता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को उनकी फसल का निर्धारित समर्थन मूल्य मिले।
खरीद व्यवस्था की निगरानी की मांग
एसोसिएशन ने आगामी फसल खरीद सत्र के दौरान मंडियों में खरीद व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की मांग की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना है। आढ़तियों ने बताया कि सुचारू खरीद प्रक्रिया से किसानों, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा। इससे किसानों को फसल बेचने में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।

किसानों के आर्थिक नुकसान से बचाव
आढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सबकी जिम्मेदारी है। यदि बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार को प्रभावी खरीद व्यवस्था बनानी चाहिए। यह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed