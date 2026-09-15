Sirsa News: एमएसपी से कम भाव पर फसल खरीद रोकने की मांग

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फोटो - 15आढ़ती एसोसिएशन ने एमएसपी से कम भाव पर फसल खरीद रोकने की मांग की, ज्ञापन सौंपासंवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। आढ़ती एसोसिएशन कालांवाली के सदस्यों ने मंगलवार को मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतपाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव के नाम था। आढ़तियों ने किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव पर खरीदे जाने पर चिंता जताई।उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। किसानों की उपज की खरीद निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने की अपील की गई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतपाल शर्मा ने आढ़तियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।आढ़ती प्रधान प्रदीप जैन, शहरी प्रधान महेश गोयल झोरड़, बिट्टू असीर, अमन जैन, सुरेंद्र कुमार और सुखराम सहित अन्य आढ़तियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है।हालांकि, कई बार किसानों को उनकी उपज का उचित भाव नहीं मिल पाता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को उनकी फसल का निर्धारित समर्थन मूल्य मिले।खरीद व्यवस्था की निगरानी की मांगएसोसिएशन ने आगामी फसल खरीद सत्र के दौरान मंडियों में खरीद व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की मांग की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना है। आढ़तियों ने बताया कि सुचारू खरीद प्रक्रिया से किसानों, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा। इससे किसानों को फसल बेचने में अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।किसानों के आर्थिक नुकसान से बचावआढ़ती एसोसिएशन ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सबकी जिम्मेदारी है। यदि बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो सरकार को प्रभावी खरीद व्यवस्था बनानी चाहिए। यह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।