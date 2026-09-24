Sirsa News: सोलर सिस्टम के नाम पर ठगी का आरोप, कंपनी के एमडी समेत तीन पर प्राथमिकी दर्ज, बिजली निगम कंपनी को कर चुका ब्लैकलिस्ट

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जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता सौरभ ने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए एजेंट रवि गोस्वामी के माध्यम से सोलर पेटल प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया। एजेंट ने दस्तावेज लेकर लोन करवाया और राशि कंपनी को दिलवा दी। कंपनी ने सामान एजेंट के रसालिया खेड़ा स्थित गोदाम में भेजा। सौरभ ने सामान ठीक नहीं पाया और इंस्टॉलेशन से मना कर दिया।कंपनी ने बदलने का आश्वासन दिया। दोबारा सामान पहुंचने पर सौरभ ने प्लेटों पर खरोंच और जंग होने की बात कही। 12 जुलाई 2026 को इंस्टॉलेशन के दौरान पांच 580 वाट की वारी प्लेटें लाई गईं। एक प्लेट का सेल क्षतिग्रस्त था। दो पर कंपनी का स्टीकर नहीं था जबकि एक पर दूसरी कंपनी का लोगो लगा था।सौरभ ने सामान बदलने तक प्रक्रिया रोकने को कहा। आरोप है कि दो दिन बाद उसे डीसीआर किए जाने की जानकारी दी गई। उसने एसडीओ से शिकायत की। जांच में खामियां मिलने पर कंपनी को नोटिस दिया गया। 18 अगस्त को ब्लैकलिस्ट का पत्र जारी किया गया।