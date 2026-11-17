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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। शहर में मंगलवार दोपहर बीज कारोबारी जगदीश कुमार से बाइक सवार लुटेरों ने दिनदहाड़े पांच लाख रुपये लूट लिए। बैंक से दुकान जा रहे कारोबारी के साथ जगदेव सिंह चौक पर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरों में बाइक सवार संदिग्ध युवक कारोबारी का पीछा करते दिख रहे हैं। शहर थाना पुलिस को देर शाम तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। सीआईए सहित पुलिस की चार टीमें तलाश में जुटी हैं।जांच अधिकारी संतोष कुमार के मुताबिक गांव बेगू निवासी जगदीश ने बताया कि जनता भवन रोड पर हरि ओम बीज भंडार के नाम से उनकी दुकान है। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उन्होंने बेगू रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से पांच लाख रुपये निकलवाकर एक बैग में डाले और मोटरसाइकिल पर दुकान लौट रहे थे। जगदीश कुमार जगदेव सिंह चौक पर पहुंचे तो वहां ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण बाइक की रफ्तार धीमी कर ली। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। पीछे बैठा युवक नीचे उतरा और कारोबारी के दायें हाथ में लिया बैग छीन लिया। वह संभल पाते इससे पहले ही लुटेरा बाइक पर बैठ अपने साथियों के साथ सांगवान चौक की तरफ भाग गया। कारोबारी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी। मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को इत्तला दी गई। जगदीश कुमार ने बताया कि बाइक सवार युवक बैंक से निकलते ही उसका पीछा कर रहे थे।पांच मिनट में वारदातसीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार युवक जगदीश कुमार का पीछा करते हैं। दोपहर करीब एक बजकर 9 मिनट पर जगदेव चौक पर जगदीश कुमार के पास पहुंचते हैं और एक बजकर 14 मिनट पर वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंचीं। शहर से बाहर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने कारोबारी की रिपोर्ट पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है।कारोबारी से लूट को अंजाम देने वालों की तलाश में सीआईए सहित पुलिस की चार टीमें जुटी हैं। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध चेहरे नजर आ रहे हैं। इनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - सुखबीर सिंह, डीएसपी मुख्यालयइधर...नाथुसरी चौपटा में पैदल जा रहे व्यक्ति से 60 हजार रुपये लूटेनाथूसरी चौपटा में सोमवार दोपहर को गांव लुदेसर निवासी मदन लाल से 60 हजार रुपये लूट लिए गए। वह दोपहर करीब 12:15 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपये निकलवाकर पैदल ही देवीलाल चौक की तरफ जा रहे थे। नकदी और बैंक पासबुक पॉलिथीन की थैली में रखी थी। भादरा रोड पर श्याम स्वीट के नजदीक पहुंचे तो पीछे से आए एक युवक ने हाथ पर झपट्टा मारकर थैली छीन ली और कुछ दूरी पर बाइक लिए खड़े दो युवकों के साथ बैठकर भादरा की तरफ भाग गया। जांच अधिकारी कौशल्या देवी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में घटनास्थल से बैंक तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। अभी उनका कोई सुराग नहीं लगा है।जांच शुरू कर दी गई है।