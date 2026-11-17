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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।

धार्मिक

भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।

महाशिवपुराण कथा : डबवाली संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल की ओर से सात दिवसीय संगीतमयी महाशिवपुराण कथा शाम सात बजे।

कार्तिक महोत्सव : प्राचीन श्री श्याम मंदिर का 63वां कार्तिक महोत्सव सुबह 10 बजे।

शैक्षणिक

कविता पाठ : पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का अंतर-विभागीय कविता पाठ कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

शिविर