Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 17 Nov 2026 11:26 PM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
महाशिवपुराण कथा : डबवाली संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल की ओर से सात दिवसीय संगीतमयी महाशिवपुराण कथा शाम सात बजे।
कार्तिक महोत्सव : प्राचीन श्री श्याम मंदिर का 63वां कार्तिक महोत्सव सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
कविता पाठ : पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का अंतर-विभागीय कविता पाठ कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह सात बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
महाशिवपुराण कथा : डबवाली संस्था सनातन धर्म प्रचार मंडल की ओर से सात दिवसीय संगीतमयी महाशिवपुराण कथा शाम सात बजे।
कार्तिक महोत्सव : प्राचीन श्री श्याम मंदिर का 63वां कार्तिक महोत्सव सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
कविता पाठ : पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का अंतर-विभागीय कविता पाठ कार्यक्रम सुबह 10 बजे।