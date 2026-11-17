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संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। जीवन नगर के पास पराली की गांठों से भरी एक ट्रॉली में आग लग गई। इस हादसे में करीब 100 क्विंटल पराली और ट्रॉली जलकर नष्ट हो गई। गांव खाजा खेड़ा निवासी विनोद कुमार खेतों से पराली की गांठें उठाकर ले जा रहे थे।जीवन नगर के नजदीक ट्रॉली ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। स्पार्किंग के कारण पराली की गांठों में अचानक आग लग गई। सूखी पराली होने से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया।सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग रानियां की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विनोद कुमार के अनुसार इस घटना में उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।