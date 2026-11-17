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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। राज्य चुनाव आयोग अध्यक्ष वीर शांति स्वरूप की दसवीं और 12वीं की मार्कशीट पर मिली शिकायतों को लेकर गंभीर है। आयोग ने इन दस्तावेज के गलत व फर्जी होने के दावों पर उपायुक्त को तीसरा पत्र भेजा है। इसमें जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं।चुनाव आयोग ने 31 अक्तूबर तक रिपोर्ट न भेजने पर यह कदम उठाया है। इससे पहले अक्तूबर माह में दूसरा अनुस्मारक जारी किया गया था। उसमें भी 31 अक्तूबर तक हर हाल में रिपोर्ट भेजने का आदेश था। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।आयोग ने इस मामले में 6 अक्तूबर को पहला विशेष पत्र भेजा था। उसमें 30 अक्तूबर तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए थे। रिपोर्ट न मिलने पर दूसरा अनुस्मारक भेजा गया था। रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम सिरसा राजेंद्र सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। आयोग इस पूरे प्रकरण में लगातार गंभीरता बनाए हुए है।दस्तावेज पर उठे सवालअध्यक्ष वीर शांति स्वरूप ने चुनाव के दौरान अपने दस्तावेज जमा किए थे। इन दस्तावेज के अनुसार, उन्होंने 1989 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पटना से प्रवेश लिया था। जून 1991 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दसवीं की परीक्षा पंजाब स्कूल बोर्ड से पास की थी। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद इन दोनों मार्कशीट पर पहले दिन से ही सवाल उठा रहे हैं। भाजपा पार्षद भी पूर्व में इस मामले में शिकायत दर्ज करा चुके हैं।फर्जीवाड़े के दावे और जांचचंद्रशेखर सोनी ने राज्य चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार से लाई गई मार्कशीट फर्जी है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अध्यक्ष ने बिहार बोर्ड में कोई पढ़ाई नहीं की है। यह मार्कशीट चुनावों से पहले फर्जी तरीके से राजनीतिक और अन्य माध्यमों का प्रयोग कर बनवाई गई हैं। आमजन के सामने सच्चाई लाने के लिए दोनों मार्कशीट की जांच आवश्यक है।