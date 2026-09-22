Sirsa News: रात का पारा दो दिन में पांच डिग्री तक लुढ़का

विज्ञापन

मानसून की विदाई के साथ गुलाबी ठंड की दस्तकसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जिले के मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।पिछले 20 और 21 सितंबर को रात के तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 22 सितंबर को जिले में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।19 सितंबर को हुई बूंदाबांदी के बाद हवा में नमी 80 से 85 फीसदी तक पहुंच गई है। इससे सुबह खेतों में ओस और हल्की धुंध दिखाई दे रही है। हालांकि, दिन में तेज धूप के कारण गर्मी अभी भी बरकरार है।मौसम का पूर्वानुमान और किसानों की तैयारीभारतीय मौसम विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन का तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक मदन खीचड़ ने बताया कि 28-29 सितंबर से दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी। सितंबर के अंतिम दिनों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात में ठंड बढ़ने से किसानों ने सरसों की बोआई की तैयारी शुरू कर दी है।