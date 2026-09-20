Sirsa News: जसवंत सिंह मर्डर केस में मुख्य आरोपी सहित 3 लोग गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:21 PM IST
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कालांवाली। गांव खोखर में गत 15 सितंबर को हुए जसवंत सिंह हत्याकांड में कालांवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन और आरोपियों को काबू किया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी गुरजंट सिंह निवासी कमालू, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है।
जसवंत के जीजा मुख्य आरोपी गुरजंट सिंह के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया गया है। कालांवाली पुलिस ने आरोपी गुरजंट सिंह को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा, कालांवाली पुलिस ने दो और अन्य आरोपियों को भी काबू किया है।
उन्हे सोमवार को न्यायिक अदालत में पेश किया जाएगा। कालांवाली पुलिस इससे पहले जसवंत के पिता जलविंद्र सिंह, मां बिंदर कौर और बहन गुरजिंद्र कौर गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। संवाद
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जसवंत के जीजा मुख्य आरोपी गुरजंट सिंह के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया गया है। कालांवाली पुलिस ने आरोपी गुरजंट सिंह को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा, कालांवाली पुलिस ने दो और अन्य आरोपियों को भी काबू किया है।
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उन्हे सोमवार को न्यायिक अदालत में पेश किया जाएगा। कालांवाली पुलिस इससे पहले जसवंत के पिता जलविंद्र सिंह, मां बिंदर कौर और बहन गुरजिंद्र कौर गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। संवाद
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