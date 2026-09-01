Rohtak News: ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत

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महेंद्रगढ़। बास-खुडाणा गांव के पास रविवार रात करीब डेढ़ बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से पैदल जा रहे युवक दीपक की मौत हो गई। दीपक अपने भाई रतिपाल के साथ खेत से घर लौट रहा था। रतिपाल के अनुसार, उसका भाई उससे कुछ आगे चल रहा था। इसी दौरान महेंद्रगढ़ की ओर से आए नीले रंग के तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दीपक को टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर, मुंह और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उसे निजी साधन से सरकारी अस्पताल महेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आकोदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने रतिपाल के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।