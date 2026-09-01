Rohtak News: प्राचार्य सुनील को सेवानिवृत्ति पर किया सम्मानित

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संतोष चौहान ने प्राचार्य सुनील कुमार के शिक्षा के प्रति समर्पण और ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति समाज में नई भूमिका की शुरुआत होती है। सुनील कुमार ने अनुशासन और संस्कारों पर जोर देकर विद्यार्थियों का भविष्य संवारा। विद्यालय स्टाफ ने सेवानिवृत्त प्राचार्य को शॉल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। प्राचार्य सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग और स्कूल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा और उप प्राचार्य दुष्यंत यादव भी उपस्थित थे।

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मंडी अटेली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिहाली में प्राचार्य सुनील कुमार की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी संतोष चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।