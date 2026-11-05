गांव-गांव पहुंचाएंगे वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान : कुलदीप वत्स

झज्जर। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित रैली से उठी ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ की आवाज अब गांव-गांव की चौपाल तक पहुंचाई जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाएंगे। वह बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव भी मौजूद रहे।वत्स ने बताया कि सांसद जयप्रकाश को झज्जर जिले का अभियान प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में गांवों में जाकर चौपालों के माध्यम से अभियान चलाएंगे।