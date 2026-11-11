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Rohtak News: पटेल नगर में प्रभात फेरी निकाली, किया कीर्तन

Wed, 11 Nov 2026 09:10 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 11 Nov 2026 09:10 PM IST
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Morning procession (prabhat pheri) held in Patel Nagar; kirtan performed.
58-प्रभात फेरी के बाद पटेल नगर में कीर्तन करते श्रद्धालु । स्राेत श्रद्धालु
रोहतक। सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालक पुरी डेरे से बुधवार को प्रभात फेरी निकाली गई। महामंडलेश्वर बाबा कर्ण पुरी के सानिध्य में यह प्रभात फेरी निकाली गई। जिसमें अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। महामंडलेश्वर बाबा कर्ण पुरी ने बताया कि डेरे से चलकर प्रभात फेरी पटेल नगर में पहुंची। जहां पर श्रद्धालुओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। यहां पर कीर्तन किया गया। जिसमें श्रद्धालु शामिल हुए। इसके अलावा एक अन्य प्रभात फेरी धनीपुरा में भी पहुंची। कार्तिक मास के दौरान डेरे की ओर से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। संवाद
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