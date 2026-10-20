Rohtak News: नया सफर योजना का लाभ उठाएं वाहन मालिक

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जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने योजना के प्रावधानों, पात्रता और लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को ईंधन कूपन के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 से 4,800 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।डीसी ने स्कूल वाहनों की जांच करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के नियमानुसार चालान किए जाएं। साथ ही, ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों की जांच के भी निर्देश दिए। संवाद

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झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने वाहन मालिकों से पुराने वाहनों की बजाय आधुनिक परिवहन अपनाने और नया सफर योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में सभी की भागीदारी जरूरी है। डीसी सोमवार को अधिकारियों की बैठक में योजना की समीक्षा कर रही थीं।