Rohtak News: पूर्व प्रधान की माता को लोगों ने दी श्रद्धांजलि
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:59 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:59 AM IST
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रोहतक। जाट शिक्षण संस्था के पूर्व प्रधान धर्मबीर हुड्डा की माताजी किताबो देवी की तेरहवीं के अवसर पर उनके पैतृक गांव रुड़की में श्रद्धांजलि सभा और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। धर्मबीर हुड्डा के पैतृक गांव रुड़की में सुबह से ही शोक प्रकट करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।
इस अवसर पर जाट शिक्षण संस्था के सभी कॉलेजियम सदस्यों, स्टाफ और विद्यार्थियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, बहादुरगढ़ चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अशोक रेड्ढू, देसवाल खाप के प्रधान संजय देसवाल भी पहुंचे।
पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा शामिल रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष गुलशन डंग, सांपला कमेटी के चेयरमैन प्रवीण कोच, रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान हरि स्वरूप हुड्डा, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान लोकेन्द्र फोगाट सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी।
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इस अवसर पर जाट शिक्षण संस्था के सभी कॉलेजियम सदस्यों, स्टाफ और विद्यार्थियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, बहादुरगढ़ चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अशोक रेड्ढू, देसवाल खाप के प्रधान संजय देसवाल भी पहुंचे।
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पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा शामिल रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष गुलशन डंग, सांपला कमेटी के चेयरमैन प्रवीण कोच, रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान हरि स्वरूप हुड्डा, बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान लोकेन्द्र फोगाट सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी।
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