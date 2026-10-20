Rohtak News: दुर्गा कॉलोनी में विधायक ने पूजा-अर्चना की

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बहादुरगढ़। महानवमी के अवसर पर विधायक राजेश जून ने दुर्गा कॉलोनी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर माता रानी की पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया व आयोजन कमेटी को 11 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट की।विधायक ने क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। इसके बाद उन्होंने धर्मपुरा धर्मशाला में बहादुरगढ़ कालीबाड़ी मंदिर सोसायटी की ओर से आयोजित 26वें दुर्गा पूजा समारोह में भी भाग लिया। दोनों कार्यक्रमों में आयोजन कमेटियों के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। संवाद