Rohtak News: सड़क हादसे में जुलाना के दो युवकों की मौत

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रोहतक। जींद रोड पर चांदी टोल के पास हुए सड़क हादसे में जुलाना के श्याम (40) और जोनी (24) की मौत हो गई। हादसे में अजमेर घायल हो गए। श्याम के परिजन भैंस से बाइक टकराने की बात कह रहे हैं। जोनी के परिजन इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लाखनमाजरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस के मुताबिक, श्याम, जोनी और अजमेर शटरिंग का काम करते थे। तीनों रोहतक से काम खत्म करने के बाद वीरवार शाम सात बजे घर लौट रहे थे। रास्ते में चांदी गांव के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। श्याम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जोनी ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं, अजमेर की शुक्रवार को इलाज बाद पीजीआई से छुट्टी मिल गई।श्याम के भाई मोनू ने बताया कि भाई के दो बेटे और दो बेटियां हैं। वहीं, दूसरे मृतक जोनी के भाई बंसत ने बताया कि जोनी के छह माह की बेटी है। उनकी पत्नी सोनिया की पांच महीने पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। अब जोनी की मौत के बाद बेटी जानवी के सिर से पिता का साया भी उठ गया है।...जोनी के भाई बसंत ने बताया कि हादसे के बाद जोनी को गंभीर हालत में पीजीआई ले जाया गया था। हालत नाजुक होने पर उसे दिल्ली एम्स रेफर किया गया लेकिन परिजन उसे रोहतक के एक निजी अस्पताल ले गए। शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बसंत का कहना है कि हादसा बाइक के भैंस से टकराने के कारण बताया जा रहा है जबकि घटनास्थल पर किसी वाहन के शीशे के टुकड़े मिले हैं।वर्जनशुरुआती जांच में हादसा भैंस से टकराने के कारण प्रतीत हो रहा है। मामले में हादसे के आधार पर कार्रवाई की गई है। श्याम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में जांच की जा रही है।अनिल कुमार, थाना प्रभारी लाखनमाजरा