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Rohtak News: बाइक चोरी मामले दाे आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:20 AM IST
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Two arrested in bike theft case
सोनीपत। मुरथल थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले में दो आरोपियों काे गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव जैनपुर निवासी संदीप व गढ़ी टिकोला निवासी विकास है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि कर्मबीर ने 30 अगस्त का प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 26 अगस्त को अपनी बाइक पर गांव धतूरी स्थित कंपनी में गए थे। छुट्टी के वक्त बाहर आए तो बाइक पार्किंग से गायब मिला। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों काे गिरफ्तार किया है।
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