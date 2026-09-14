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Rohtak News: एक सप्ताह में ही उखड़ने लगा स्पीड ब्रेकर

Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:42 AM IST
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The speed breaker started coming apart within just a week
43 एमडीयू गेट चार के निकट क्षतिग्रस्त हुआ गतिरोधक
यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-4 स्थित स्वर्ण जयंती द्वार के सामने झज्जर मार्ग पर करीब एक सप्ताह पहले बनाए गए गति अवरोधक की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। गति अवरोधक से बजरी उखड़ने लगी है और कई जगह नीचे लगी ईंटें दिखाई देने लगी हैं। यह हजारों वाहनों के आवागमन वाला मुख्य मार्ग है। ऐसे में कमजोर निर्माण सामग्री से बनाया गया गति अवरोधक जल्द ही क्षतिग्रस्त होकर खुद हादसों का कारण बन सकता है।
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-प्रो. केपीएस महलवार, ओमैक्स सिटी, रोहतक ।
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