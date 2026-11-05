Rohtak News: सतनाली में खेल स्टेडियम में ग्रीन पटाखों की बिक्री की होगी अनुमति

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अस्थाई लाइसेंस प्रक्रिया के तहत महेंद्रगढ़ के लिए 50 तथा सतनाली के लिए 20 दुकानों/स्थानों का आवंटन ड्रा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक छह नवंबर की सुबह दस बजे तक उपमंडल अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत विक्रेताओं का चयन एवं दुकान आवंटन उसी दिन सुबह दस बजे ड्रा निकालकर किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।एसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि आवेदन के साथ सरकार द्वारा तय निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। महेंद्रगढ़ के लिए रेडक्रॉस के लिए 11 सौ रुपये, नगरपालिका के लिए 21 सौ रुपये, फुटकर 400 रुपये तथा अस्थाई लाइसेंस फीस 200 रुपये निर्धारित है। इसी प्रकार सतनाली के लिए रेडक्रॉस के लिए 11 सौ रुपये, ग्राम पंचायत सतनाली के लिए 15 सौ रुपये, फुटकर 400 एवं अस्थाई लाइसेंस फीस 200 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही सभी आवेदकों को 25 हजार रुपये की सुरक्षा राशि (डिमांड ड्राफ्ट, एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में) जमा करानी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर यह सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा स्वीकृत दुकानों पर केवल 04 से 06 नवंबर तक निर्धारित अवधि के दौरान ही बिक्री की अनुमति रहेगी। समस्त लाइसेंस धारकों को सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भारत सरकार, हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों एवं विस्फोटक नियम 2008 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को सीएसआईआर-नीरी द्वारा स्वीकृत ग्रीन पटाखों की ही बिक्री करने और निर्धारित घोषणा पत्र जमा करने का भी प्रावधान किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए अग्निशमन विभाग, पुलिस, तहसीलदार एवं स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिक्री स्थलों पर पर्याप्त दूरी, अग्निशमन उपकरण एवं यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर पटाखे बेचता हुआ या गैर-ग्रीन पटाखों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।