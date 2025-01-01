Rohtak News: रोटरी क्लब ने विद्यालयों में बांटे 25 सीलिंग फैन
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 28 Aug 2026 02:01 AM IST
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रोहतक। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक सैफायर ने सामाजिक सेवा के तहत विद्यालयों में 25 सीलिंग फैन वितरित किए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। क्लब अध्यक्ष संजय पारीक ने शिक्षा व समाजसेवा में निरंतर कार्य करने की बात कही। 20 पंखे राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी रोड को दिए गए। 5 पंखे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, किलोई को मिले। इस कार्य में सतीश गोयल झांसवा, राजीव बरीवाल, राजकुमार जैन, नरेश कौशिक, राजेश आर्य, प्रदीप शर्मा ने सहयोग किया। विक्रम कपूर, संजय महादेव और विनोद सैनी ने भी इसमें सहभागिता की। संवाद
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