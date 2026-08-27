Rohtak News: जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों संग भोजन कर जांच मिड-डे मील

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रोहतक। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करौंथा में जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक ने वीरवार को औचक निरीक्षण कर मिड-डे मील जांचा। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन कर उसकी जांच की। उन्होंने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का अवलोकन किया व विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की समीक्षा की। विद्यालय की स्वच्छता, शौचालय, पेयजल व्यवस्था व स्टाफ की डेली डायरी से संबंधित रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया। डीईओ मनजीत मलिक ने इंस्पायर व उल्लास के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। सेनेटरी नैपकिन की सप्लाई, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए प्रोटीन बार व दुग्ध सप्लाई की जांच की। उन्होंने शिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के निर्देश दिए। संवाद