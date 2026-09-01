Rohtak News: भाजपा खिलाड़ियों को अपमानित कर रही है चौटाला
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:03 AM IST
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नारनौल। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर खिलाड़ियों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी देश के लिए पदक लाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। चौटाला ने पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण के महिला पहलवानों पर दिए गए बयानों पर भी कड़ा ऐतराज जताया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण को हरियाणा के खिलाड़ियों खासकर महिलाओं को लेकर कुछ दर्द है। चौटाला ने हरियाणा में अपराध, नशा और भ्रष्टाचार के चरम पर होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के काम नहीं होते। इस पूरे चक्रव्यूह में भाजपा नेता और अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनेलो जनता के सहयोग से सत्ता में वापसी करेगी।
इंडियन नेशनल लोकदल 9 अगस्त से 9 सितंबर तक राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। यह अभियान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
अभय सिंह चौटाला ने बताया कि 27 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह आयोजित होगा। इस समारोह के लिए सभी कार्यकर्ताओं को न्यौता दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह के कारण इस बार रैली स्थल भी छोटा पड़ेगा। यह समारोह पार्टी की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनेगा।
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इंडियन नेशनल लोकदल 9 अगस्त से 9 सितंबर तक राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। यह अभियान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
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अभय सिंह चौटाला ने बताया कि 27 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह आयोजित होगा। इस समारोह के लिए सभी कार्यकर्ताओं को न्यौता दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह के कारण इस बार रैली स्थल भी छोटा पड़ेगा। यह समारोह पार्टी की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनेगा।
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